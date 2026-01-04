Названа отрасль в России, в которой сильнее всего за год выросли зарплаты

ВКонтакте

Наиболее сильно за последний год зарплаты в России выросли у издателей программного обеспечения. По состоянию на конец октября 2025 года повышение составило 137 тысяч рублей. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщает РИА Новости.

Средняя зарплата в России увеличилась за 12 месяцев на 13,1 тысячи рублей и составила в октябре 99,7 тысячи рублей. При этом среди отраслей рост был зафиксирован у сотрудников 258 сфер деятельности, а спад – у семи.

Сильнее всего зарплата выросла у сотрудников издательств программного обеспечения – на 137 тысяч рублей. Еще на 69 тысяч рублей она увеличились у рыболовов и на 55,5 тысячи – у сотрудников холдинговых компаний. В топ-5 по темпам роста также вошли занятые в сфере аренды интеллектуальной собственности – на 50,7 тысячи рублей, а также разработчики строительных проектов – на 46,3 тысячи рублей.

Наиболее сильное падение средних зарплат было у сотрудников инвестфондов – на 57,4 тысячи рублей за последний год. В сообщении отмечается, что среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.