Россияне съедают больше всего мандаринов в мире

На Россию приходится 17% всего мирового импорта мандаринов, что является самым большим показателем в мире. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщает РИА Новости.

По итогам девяти месяцев 2025 года Россия импортировала около 486,8 тысячи тонн мандаринов. Это 17% от всего мирового мандаринового импорта, который за этот период составил около 2,7 млн тонн.

На втором месте по физическим объемам импорта мандаринов расположились США с 207,3 тысячами тонн (7,7%). В топ-5 также вошли Великобритания — 204 тысячи тонн (7,6%), Франция — 203,8 тысячи тонн (7,5%) и Германия — 165,9 тысячи тонн (6,1%).