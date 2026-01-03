ВКонтакте

В Госдуме предложили включить в школьное меню новогодние блюда. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на заявление вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди»).

Новогодние блюда хотят включить в рацион в первые две недели после зимних каникул. «Считаем целесообразным внести изменения в рекомендуемые Роспотребнадзором примерные меню для школ, дополнив их возможностью включения праздничных новогодних блюд в рацион школьников», — говорится в документе.

В школьном меню на данный момент нет элементов, которые отражают новогоднюю культуру. Например, салат «Оливье» можно готовить в облегчённой рецептуре, а блюдо «заливное» делать из постного отварного мяса или рыбы с натуральным желе. Также школьникам хотят давать мандарины в рамках рекомендованной фруктовой порции обеда.

«Реализация данной меры позволит сделать питание в школьных столовых более праздничным, продлить у детей ощущение новогодних каникул, а также создать в столовой атмосферу домашнего уюта и тем самым облегчить возвращение к учёбе после длительного отдыха», — сказано в письме.