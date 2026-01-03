ВКонтакте

Вторая часть фильма «Чебурашка» режиссёра Дмитрия Дьяченко за три дня в прокате собрала 2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Чебурашка 2» вышел в прокат 1 января. За три дня картину посмотрели более 3 млн человек. Из всех собранных 2 млрд рублей, 425,2 млн рублей было заработано на предпродаже.

Директор по репертуарному планированию сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» Елена Захарова предположила, что «Чебурашка 2» может собрать в прокате до 5 млрд рублей. Так, фильм побьёт рекорд самого кассового фильма 2025 года «Волшебник изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (реж. Игорь Волошин), который собрал в отечественном прокате более 3,34 млрд рублей.