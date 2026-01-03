В России банки стали блокировать крупные покупки на маркетплейсах

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В России банки стали перепроверять у своих клиентов крупные покупки на маркетплейсах, блокируя операции. Об этом в субботу, 3 января, сообщает РИА Новости.

Как отмечается в публикации, при попытке оплаты крупного заказа банк блокирует операцию, после чего присылает уведомление, что «операция отклонена во избежание мошенничества». Чтобы снять ограничение, нужно позвонить в банк или дождаться звонка.

По телефону голосовой помощник спрашивает у клиента, не является ли операция мошеннической. После подтверждения блокировка снимается.