Страховщики рассказали, почему в России нельзя ввести обязательное ОСАГО на электросамокаты

Введение обязательного страхования ответственности владельцев электросамокатов в России пока невозможно из-за отсутствия системы учёта. Об этом «Клопс» сообщил глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

По его словам, международная практика показывает, что страхование для средств индивидуальной мобильности (СИМ) — самокатов, моноколёс и других — возможно, но только при наличии централизованной базы данных. За рубежом такие устройства проходят регистрацию и контролируются. В России этого нет.

«Чтобы ввести обязательное страхование, нужно сначала создать систему учета. Сейчас её нет — ни по самокатам, ни по собакам, ни по другим потенциально опасным объектам. Поэтому и застраховать массово, и проконтролировать это технически невозможно. В результате возникают риски злоупотреблений и юридических споров», — пояснил Уфимцев.

Он отметил, что при добровольном страховании человек может сам оформить полис, но спрос на такие продукты у страховщиков минимален — как раз из-за невозможности проверить, кто именно управляет устройством, и кто в конкретный момент отвечает за причинённый ущерб.

«Когда нет привязки к владельцу — например, в случае с самокатом или собакой — невозможно эффективно организовать страховую защиту. Если у вас угнали машину, вы подали заявление, и всё сразу фиксируется. А как быть, если собака убежала? Кто несёт ответственность? С самокатом то же самое — им может пользоваться любой», — добавил глава РСА.

При этом он отметил, что обязательное страхование было бы полезно: оно вводит единый стандарт и понятные лимиты компенсаций. Сейчас агрегаторы иногда оформляют добровольные страховки, но лимиты выплат могут быть минимальными — например, 100 тысяч рублей. В случае серьёзной травмы это недостаточно, но доказать, что страховщик должен выплатить больше, сложно: формально условия выполнены.

«Обязательность задаёт планку — миллион, значит, миллион. Это ясно и пострадавшему, и суду, и самому виновнику. А пока такой планки нет, каждый случай может быть решён по-разному», — резюмировал Уфимцев.