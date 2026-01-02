В Литве дорожает проезд в общественном транспорте

ВКонтакте

В Литве с января 2026 года меняется льготная ставка НДС для пассажирских перевозок — с 9% до 12%, что вызовет подорожание билетов. Об этом в пятницу, 2 января, сообщает «Спутник Литва».

«Это затронет пассажиров на городских и районных маршрутах, а также пассажиров междугороднего сообщения», — отметил президент Литовской ассоциации пассажирских перевозок Гинтарас Накутис.

«Если сегодня билет Каунас — Вильнюс стоит 9,6 евро, мы думаем, что цена будет — около десяти евро», — подчеркнул гендиректор автобусной компании Kautra Линас Скарджюкас.

«Трёхпроцентное повышение цен больше всего почувствуют пассажиры, которые покупают билеты в последнюю минуту и сразу садятся на поезд — для них цена будет выше», — сказала руководитель транспортной компании LTG Link группы «Литовские железные дороги» (ЛЖД) Кристина Мейде.

В муниципалитетах также думают над ценой билетов в городском пассажирском транспорте.

«Этот рождественский подарочек — не очень приятный для жителей», — сказал президент Литовской ассоциации муниципалитетов Аудриус Клишонис. — Это большая проблема для тех муниципалитетов, где проезд для жителей бесплатный. Мы планируем сохранить это, но расходы будут расти».

Ожидается, что билеты подорожают не сразу, а постепенно в течение января. Власти Литвы утверждают, что повышение налогов было необходимо для покрытия растущих расходов, в том числе на оборону.

«Цены растут, необходимо увеличить зарплаты, пенсии и льготы, а на оборону страны приходится наибольшая доля в текущем бюджете», — заявил председатель Комитета Сейма Литвы по бюджету и финансам Альгирдас Сисас.