Состояние богатейших россиян в 2025 году выросло почти на 24 млрд долларов — СМИ

Состояние богатейших бизнесменов России за 2025 год увеличилось на 23,818 млрд долларов США. Об этом в пятницу. 2 января. Сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный агентством Bloomberg «Индекс миллиардеров».

По данным исследования, акционер крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест» Алишер Усманов за прошедший год заработал 6,04 млрд долларов, его состояние достигло 19,3 млрд. Состояние основателя Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова возросло на 4,75 млрд, до 7,88 млрд долларов.

Сооснователь Telegram Павел Дуров в 2025 году заработал 3,38 млрд долларов, его состояние составило 14,4 млрд. Основательница Wildberries Татьяна Ким заработала 515 млн долларов, её состояние увеличилось до 7,89 млрд долларов США.