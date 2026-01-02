В Госдуме предложили ввести базовый доход жителям двух самых бедных регионов России

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В двух самых бедных регионах России в качестве эксперимента необходимо для жителей ввести безусловный базовый доход. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов, сообщает в пятницу, 2 января, ТАСС.

«Мы предлагали ввести базовый доход хотя бы в двух самых бедных пилотных регионах. Думаю, что мы к этому придем, сначала — в порядке эксперимента, а со временем по всей стране», отметил Миронов.

Он напомнил, ещё в 2021 году предлагал ввести в России базовый доход для семей с детьми — выплачивать по 10 тыс. рублей в месяц на каждого члена семьи, в которой есть несовершеннолетний ребенок.

«Самые-самые бедные получают единое пособие, которое лишь формально выводит их из-за черты нищеты. А если доход хоть на копейку больше порога нуждаемости, семья не получает поддержки. Так давайте не будем вынуждать семьи биться за эти выплаты, попробуем кардинально иной подход в отношениях между гражданами и государством», — подчеркнул депутат.