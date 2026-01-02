17:14

Названа отрасль в России, где средняя зарплата превысила 400 тысяч рублей в месяц

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Единственной отраслью в России, где средняя зарплата превысила в октябре 400 тысяч рублей, стало перестрахование. Об этом в пятницу, 2 января, сообщает РИА Новости.

В частности, в октябре средние доходы в перестраховании составили 439,6 тысячи рублей. В пятерку с самыми высокими средними зарплатами в октябре также вошли:

  • работники холдингов — 322,4 тысячи рублей, 
  • управляющие фондов — 257,8 тысячи рублей, 
  • сотрудники негосударственных пенсионных фондов — 256 тысяч рублей,
  • рыболовы — 251,9 тысячи рублей.

В Калининградской области в октябре 2025 года средняя номинальная заработная плата работников составила 78 056,1 руб.

