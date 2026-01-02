Названа отрасль в России, где средняя зарплата превысила 400 тысяч рублей в месяц

Единственной отраслью в России, где средняя зарплата превысила в октябре 400 тысяч рублей, стало перестрахование. Об этом в пятницу, 2 января, сообщает РИА Новости.
В частности, в октябре средние доходы в перестраховании составили 439,6 тысячи рублей. В пятерку с самыми высокими средними зарплатами в октябре также вошли:
- работники холдингов — 322,4 тысячи рублей,
- управляющие фондов — 257,8 тысячи рублей,
- сотрудники негосударственных пенсионных фондов — 256 тысяч рублей,
- рыболовы — 251,9 тысячи рублей.
В Калининградской области в октябре 2025 года средняя номинальная заработная плата работников составила 78 056,1 руб.