В России за 10 лет вдвое сократилось применение ареста и колонии

Число решений судов о заключении под стражу и приговоров к реальному лишению свободы в России за последние 10 лет сократилось почти в два раза. Об этом в пятницу, 2 января, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Верховного суда России, отвечая на запрос агентства, отметили, что если в 2015 году суды удовлетворили 140 тыс. ходатайств о заключении под стражу подозреваемых и обвиняемых, то в 2024 году — 82 тыс. За первые 11 месяцев 2025 года удовлетворено 70 тыс. ходатайств.

Число вынесенных судами приговоров к реальным срокам лишения свободы за 20 лет сократились втрое. Если в 2005 году они были назначены 322 тыс. гражданам, то за 11 месяцев 2025 года в колонию отправились 108 тыс. человек. Это почти вдвое меньше, чем в 2015 году — 220 тыс. приговоров.