На российских столах в ближайшее время могут появиться устрицы, спаржа и виноград из Намибии

Намибия планирует в ближайшее время начать поставки устриц, спаржи и винограда в Россию. Об этом заявила ТАСС глава МИД африканской страны Селма Ашипала-Мусавьи.

Страна «очень, очень активно работает», чтобы товары из Намбии как можно скорее появились на полках российских супермаркетов.

«Мы хотим получить доступ на российский рынок для большего ассортимента товаров. У нас есть не только мясо. У нас также есть мясные продукты, наши колбасы. У нас есть зерновые культуры. У нас есть финики. У нас есть виноград. У нас есть другие фрукты, а также, например, спаржа, которую мы можем продавать, у нас есть устрицы», — рассказала глава МИД африканской страны.