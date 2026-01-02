В Кузбассе завели уголовное дело после обрушения кровли на складе Wildberries

ВКонтакте

В Кузбассе завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ после обрушения кровли логистического центра Wildberries. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошёл в четверг, 1 января, на логистическом хабе Wildberries. Там частично обрушилась кровля, в результате чего травмы получили три человека. Доступ на склад временно ограничен. «По факту частичного обрушения кровли складского помещения коммерческой организации в Юрге следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ")», – сообщили в ведомстве.

В настоящее время следователи СК устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.