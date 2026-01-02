ВКонтакте

За первые сутки фильм «Буратино» заработал более 226 миллионов рублей. Об этом пишет Life.ru.

Кассовый успех сопровождается высоким зрительским интересом: билеты на сеансы раскупались заранее, что заставило многие кинотеатры увеличить количество показов. Кроме того, фильм вышел ровно через 50 лет после легендарной советской экранизации «Приключения Буратино», которая впервые была показана 1 января 1976 года.

Фильм, снятый режиссёром Игорем Волошиным, показывает современное прочтение сказки Алексея Толстого о деревянном мальчике. Он отправляется в путешествие, чтобы обрести себя и вернуть любовь отца.

В звёздный актёрский состав вошли Виталия Корниенко, Александр Яценко, Фёдор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров и Анастасия Талызина.