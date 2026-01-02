ВКонтакте

В судах при проведении экспертиз в решении рутинных задач предложили использовать искусственный интеллект (ИИ). Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его мнению, применение ИИ позволит облегчить работу и ускорить процесс. «Понятно, что люди остаются такими же, как и тысячу лет назад, две тысячи лет назад, но технологии меняются. И, конечно, при проведении таких мероприятий, в праве в том числе, которые рутинные, которые требуют очень много времени, которые повторяются и с которыми машина справится даже лучше, чем человек, то, конечно, ИИ надо использовать. Мы даже приветствуем», — сказал Крашенинников.

Кроме того, депутат предложил использовать ИИ при подаче документов в суд. Это поможет, если заявитель ошибся с юрисдикцией суда, куда подаёт документы. «Можно, чтобы искусственный интеллект передал в другой суд, не отдавал заявителю, а сам передал, просто уведомил его. Чтобы машина это сделала в течение нескольких часов, чтобы не было затрачено несколько дней, недель», — добавил Крашенинников.