В России с 1 января началось внедрение цифрового рубля в бюджетную и банковскую системы. Об этом пишет Life.ru.

В силу вступили положения пункта 2 статьи 3 федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации». Граждане и организации смогут переводить деньги в федеральный бюджет и платить федеральным учреждениям в цифровых рублях.

Кроме того, к сентябрю 2026 года крупнейшие банки и торговые компании должны будут обеспечить возможность расчётов в цифровой валюте для всех желающих. Остальные банки подключатся к системе к сентябрю 2027-го.