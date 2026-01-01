20:58

В ночь со 2 на 3 января произойдёт первая в 2026 году магнитная буря

В ночь со 2 на 3 января произойдёт первая в 2026 году магнитная буря. Об этом сообщили учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. 

В среду, 31 декабря, между 16:12 и 17:11 по московскому времени произошла сильная вспышка. «Уровень бури прогнозируется до G2 (среднее событие). Около 30% составляет вероятность сильной бури от G3 и выше», — говорится в сообщении.

Как сообщают учёные, за исключением ближайших дней, первая половина месяца окрашена преимущественно в зелёные и редкие жёлтые цвета. Изменить его смогут только новые сильные вспышки.

На Земле 1 января произойдёт магнитная буря.

