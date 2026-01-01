ВКонтакте

С 1 января 2026 года в семи городах России ввели туристический налог. Об этом пишет «Российская газета».

Дополнительный сбор появился в Курске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре, Тольятти, Тюмени и Иркутске. Так местные власти рассчитывают развивать туристическую инфраструктуру.

Налог действует в России с 2025 года. Его платят за своих гостей владельцы гостиниц, хостелов и санаториев. Размер платежа регион устанавливает самостоятельно, но в пределах от 0,5 до 2% от стоимости проживания.