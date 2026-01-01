ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Россияне с небольшим доходом смогут компенсировать затраты на ЖКУ через субсидию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светланы Разворотневой («Единая Россия»).

Субсидией смогут воспользоваться те россияне, у которых существенная часть семейного дохода уходит на оплату жилищно-коммунальных услуг. «В большинстве субъектов РФ субсидия выплачивается, если платёж в течение 6 месяцев превышает 22% от совокупного дохода семьи», — говорит Разворотнева.

Ещё одно условие для получения субсидии — отсутствие долгов за ЖКУ, подчеркнула депутат. Более подробно об условиях выплаты субсидии можно узнать в МФЦ или в органе местного самоуправления. «Для того чтобы получить субсидию, необходимо обратиться с заявлением в тот же МФЦ или орган соцзащиты», — уточнила Разворотнева.