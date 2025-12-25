06:57

Система ПВО отбила за ночь более 140 украинских воздушных атак — Минобороны РФ

В ночь с 24 на 25 декабря ВСУ предприняли воздушную атаку на 12 российских регионов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа:

  1. 62 — над Брянской областью;
  2. 12 — над Тульской областью;
  3. 11 — над Калужской областью;
  4. 9 — над Московской областью;
  5. 8 — над Республикой Адыгея;
  6. 7 — над Краснодарским краем;
  7. по 6 — над территорией Республики Крым и Ростовской областью;
  8. п️о 5 — над Белгородской и Воронежской областями;
  9. 5 — над акваторией Азовского моря;
  10. 4 — над Курской областью;
  11. 1 — над Волгоградской областью.

24 декабря 110 украинских дронов-камикадзе атаковали Брянскую область.

