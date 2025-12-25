Система ПВО отбила за ночь более 140 украинских воздушных атак — Минобороны РФ

ВКонтакте

В ночь с 24 на 25 декабря ВСУ предприняли воздушную атаку на 12 российских регионов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа: