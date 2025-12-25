Система ПВО отбила за ночь более 140 украинских воздушных атак — Минобороны РФ

В ночь с 24 на 25 декабря ВСУ предприняли воздушную атаку на 12 российских регионов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа:
- 62 — над Брянской областью;
- 12 — над Тульской областью;
- 11 — над Калужской областью;
- 9 — над Московской областью;
- 8 — над Республикой Адыгея;
- 7 — над Краснодарским краем;
- по 6 — над территорией Республики Крым и Ростовской областью;
- п️о 5 — над Белгородской и Воронежской областями;
- 5 — над акваторией Азовского моря;
- 4 — над Курской областью;
- 1 — над Волгоградской областью.
24 декабря 110 украинских дронов-камикадзе атаковали Брянскую область.