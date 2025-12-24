Литовские перевозчики возмутились словам премьер-министра об отсутствии проблем с переходом белорусской границы

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Вице-президент Национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Олег Тарасов возмутился игнорированием проблемы на границе с Беларусью. Об этом пишет «Спутник Литва».

Премьер-министр республики Инга Ругинене сказала, что «значительное количество» грузовиков, застрявших за границей, уже якобы курсирует между странами. По её словам, ведомства активно возвращают оставшиеся транспортные средства.

Олег Тарасов опроверг эти заявления: «Я понятия не имею, откуда они (власти — ред.) берут эти данные. Я своими глазами видел переполненные стоянки наших грузовиков. Все транспортные средства, принадлежащие нашему предприятию, припаркованы (в Беларуси — ред.) так же, как и раньше».

Он уточнил, что некоторые компании начали получать счета за парковку грузовиков на иностранных стоянках, а «реального движения» транспорта до сих пор нет. Литовские перевозчики не получили от своего правительства ответа на поданную петицию, но в Linava пришло приглашение на встречу с министром транспорта Юрасом Таминскасом.