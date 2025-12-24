В МИД РФ заявили, что возобновление прямых рейсов с США назрело давно

ВКонтакте

Возобновление прямого авиасообщения между Россией и США назрело давно. Об этом директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров рассказал «Известиям».

«Этот шаг стал бы наглядной иллюстрацией налаживающегося диалога обеих стран и возрождения взаимного доверия на межгосударственном уровне. Преимущества прямых перелётов очевидны с точки зрения удобства, комфорта и экономии времени. Граждане обеих стран, вынужденные добираться в оба конца с многочасовыми и затратными пересадками, вздохнули бы с облегчением», — считает Гусаров.

Он отметил, что налаживание сообщения прежде всего выгодно для американской стороны, где действуют самоограничения, введённые прошлой администрацией в 2022 году: «США подсекли собственную конкурентоспособность, о чём представители местных деловых кругов говорят прямо и с заметным сожалением».