Учёные нашли в Канаде соляные кристаллы с пузырьками древнего воздуха: открытие потрясло мир науки

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Учёные из Политехнического института Ренсселера (США) нашли в Канаде соляные кристаллы с пузырьками древнего воздуха. Результаты исследования опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Кристаллы сформировались около 1,4 млрд лет назад при испарении субтропического озера. Пузырьки воздуха, запертые в микроскопических полостях, сохранили состав атмосферы той эпохи.

Оказалось, что на древней Земле было гораздо больше кислорода (3,7%), чем предполагалось. Концентрация углекислого газа была примерно в 10 раз выше нынешних значений. Эти данные соответствуют теории о тёплом климате планеты, однако ставят под сомнение время появления первых многоклеточных организмов.