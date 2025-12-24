12:56

Учёные нашли в Канаде соляные кристаллы с пузырьками древнего воздуха: открытие потрясло мир науки

  1. Россия и мир
Автор:

Учёные из Политехнического института Ренсселера (США) нашли в Канаде соляные кристаллы с пузырьками древнего воздуха. Результаты исследования опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Кристаллы сформировались около 1,4 млрд лет назад при испарении субтропического озера. Пузырьки воздуха, запертые в микроскопических полостях, сохранили состав атмосферы той эпохи. 

Оказалось, что на древней Земле было гораздо больше кислорода (3,7%), чем предполагалось. Концентрация углекислого газа была примерно в 10 раз выше нынешних значений. Эти данные соответствуют теории о тёплом климате планеты, однако ставят под сомнение время появления первых многоклеточных организмов. 

Последние исследования показали, что недра Земли под Гренландией и северо-восточной Канадой ускоряют таяние ледников.

1 215
Наука
Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны
Читать