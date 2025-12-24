Гусиные лапки вокруг зеркала души: учёные нашли деталь, которая больше всего выдаёт возраст женщины

ВКонтакте

Учёные из Австрии, Швейцарии и США выяснили, что жители стран Азии, Европы и Африки в первую очередь оценивают возраст женщин по морщинкам вокруг глаз. Результаты исследования опубликовали в журнале PsyPost.

В опросе участвовали 120 жителей Гуанчжоу, Токио, Лиона, Нью-Дели и Кейптауна. Им показали фотографии 180 женщин (по 36 из каждого региона) от 20 до 65 лет, чтобы те по 100-балльной шкале оценили их возраст, привлекательность и состояние здоровья. Всем респондентам достались их соотечественники: французы отсматривали француженок, китайцы — китаянок и т. д.

Оказалось, что возраст выдают глаза. При этом обладательниц морщин практически никто не посчитал некрасивыми или больными. Учёные объяснили появление «гусиных лапок» тем, что тонкая кожа вокруг глаз больше подвержена возрастным изменениям и воздействию окружающей среды из-за мягкой структуры, которая быстро «сминается».