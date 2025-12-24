Самозанятым объяснили, как получить деньги за больничный

ВКонтакте

С 1 января 2026 года самозанятые смогут получать оплату по больничному листу. Для этого необходимо заключить добровольный договор страхования с Социальным фондом России (СФР). Об этом, ссылаясь на директора практики «Организационное развитие» КСК ГРУПП Михаила Меркулова, пишет «Прайм» в среду, 24 декабря.

Новая система предлагает два варианта страхового покрытия: 35 тысяч или 50 тысяч рублей в год. Фиксированный ежемесячный взнос составляет 3,84% от выбранной суммы — 1 344 или 1 920 руб. соответственно. По словам Меркулова, право на выплаты по больничному возникает после полугода уплаты страховых взносов. Размер пособия будет рассчитываться исходя из стажа застрахованного лица и периода, в течение которого он перечислял взносы.

Присоединиться к добровольной системе страхования можно будет через мобильное приложение «Мой налог» или портал Госуслуг. По мнению эксперта, нововведение может быть выгодно для самозанятых, не имеющих основного места работы, где социальные гарантии, включая больничный, предоставляются по Трудовому кодексу.