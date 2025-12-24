Павел Дуров пообещал оплату ЭКО женщинам, готовым родить для него, и равные права для всех наследников

ВКонтакте

Российский миллиардер и основатель «Телеграма» Павел Дуров пообещал оплатить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) женщинам, которые хотят родить от него детей. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Программу организовали совместно с московской клиникой, куда Павел сдавал сперму. Женщины, желающие принять участие, должны быть незамужними и моложе 37 лет. Все дети, которые родятся от предпринимателя, получат равные права на его наследство (17 млрд долларов по состоянию на 2025 год).

Представитель Дурова уточнил, что тот не принимает участие в финансировании или управлении клиникой. Само медучреждение сначала хотело прокомментировать ситуацию, но позднее отказалось от этой идеи по просьбе миллиардера.