Плюс электрификация всей Луны: «Роскосмос» намерен построить АЭС на спутнике Земли

«Роскосмос» планирует построить на Луне электростанцию. Контракт на разработку проекта заключён с НПО Лавочкина. Партнёрами также выступают «Росатом» и Курчатовский институт, сообщили в пресс-службе госкорпорации в среду, 24 декабря.

«Проект — важный шаг к созданию постоянно функционирующей научной лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследований Луны», — отметили в «Роскосмосе».

Проект планируют завершить к 2036 году. К этому сроку необходимо провести разработку космических аппаратов, провести наземные и лётные испытания оборудования, а также смоделировать развёртывание инфраструктуры на Луне.

Электростанция необходима для подзарядки луноходов и снабжение обсерватории, которую намерены создать в рамках российской Лунной программы, а также объектов инфраструктуры Международной научной лунной станции. В том числе для обеспечения энергией зарубежных покорителей земного спутника.