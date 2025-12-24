08:19

Плюс электрификация всей Луны: «Роскосмос» намерен построить АЭС на спутнике Земли

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

«Роскосмос» планирует построить на Луне электростанцию. Контракт на разработку проекта заключён с НПО Лавочкина. Партнёрами также выступают «Росатом» и Курчатовский институт, сообщили в пресс-службе госкорпорации в среду, 24 декабря.

«Проект — важный шаг к созданию постоянно функционирующей научной лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследований Луны», — отметили в «Роскосмосе».

Проект планируют завершить к 2036 году. К этому сроку необходимо провести разработку космических аппаратов, провести наземные и лётные испытания оборудования, а также смоделировать развёртывание инфраструктуры на Луне.

Электростанция необходима для подзарядки луноходов и снабжение обсерватории, которую намерены создать в рамках российской Лунной программы, а также объектов инфраструктуры Международной научной лунной станции. В том числе для обеспечения энергией зарубежных покорителей земного спутника.

На Луне обнаружили следы метеоритов, которые раскрывают тайну происхождения воды на Земле.

