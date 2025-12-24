Основной удар Киева пришёлся на Брянскую область: в Минобороны сообщили о ночных атаках беспилотников

ВКонтакте

110 украинских дронов-камикадзе атаковали Брянскую область в ночь с 23 на 24 декабря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Всего дежурными средствами ПВО уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: