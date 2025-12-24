Основной удар Киева пришёлся на Брянскую область: в Минобороны сообщили о ночных атаках беспилотников

110 украинских дронов-камикадзе атаковали Брянскую область в ночь с 23 на 24 декабря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Всего дежурными средствами ПВО уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа:
- 20 — над Белгородской областью;
- 14 — над Калужской областью;
- 12 — над Тульской областью;
- 6 — над Орловской областью;
- 4 — над Московской областью, в том числе два, летевших на Москву;
- 3 — над Липецкой областью;
- п️о 1 — над территорией Волгоградской, Курской и Смоленской областями.
15 декабря каждый девятый украинский дрон летел на Москву.