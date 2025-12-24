06:43

Основной удар Киева пришёлся на Брянскую область: в Минобороны сообщили о ночных атаках беспилотников

110 украинских дронов-камикадзе атаковали Брянскую область в ночь с 23 на 24 декабря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Всего дежурными средствами ПВО уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа:

  1. 20 — над Белгородской областью;
  2. 14 — над Калужской областью;
  3. 12 — над Тульской областью;
  4. 6 — над Орловской областью;
  5. 4 — над Московской областью, в том числе два, летевших на Москву;
  6. 3 — над Липецкой областью;
  7. п️о 1 — над территорией Волгоградской, Курской и Смоленской областями.

15 декабря каждый девятый украинский дрон летел на Москву.

