В Калининградской области выпал снег (фото)
Сразу в нескольких точках Калининградской области в понедельник, 20 ноября, выпал снег. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
По информации пользователей, снегопад прошёл в посёлке Междуречье.
Фото: Сергей Шмелёв
Кроме того, Полесск также оказался засыпан снегом.
Фото: Денис Малеев
Синоптики регионального Гидрометцентра при этом отмечают, что в регионе наблюдается плюсовая температура воздуха. В связи с этим снег тает, оказавшись на земле. В ближайшее время жителям Калининградской области не стоит ожидать крепких морозов и сильных снегопадов.