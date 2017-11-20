В Калининградской области выпал снег (фото)

Сразу в нескольких точках Калининградской области в понедельник, 20 ноября, выпал снег. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.



По информации пользователей, снегопад прошёл в посёлке Междуречье.









Фото: Сергей Шмелёв



Кроме того, Полесск также оказался засыпан снегом.

Фото: Денис Малеев



Синоптики регионального Гидрометцентра при этом отмечают, что в регионе наблюдается плюсовая температура воздуха. В связи с этим снег тает, оказавшись на земле. В ближайшее время жителям Калининградской области не стоит ожидать крепких морозов и сильных снегопадов.