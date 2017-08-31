Эксперт: В Калининграде ожидается "двухсерийное" бабье лето

Бабье лето ненадолго придёт в Калининградскую область в начале сентября, затем вновь наступит похолодание. Об этом сообщает газета "Страна Калининград" со ссылкой на инженера-метеоролога Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Виктора Будового.

5 сентября воздух прогреется до 20–25 градусов. Тёплая погода сохранится примерно до девятого числа. Виктор Будовый не исключает, что во второй части сентября наступит "вторая серия" бабьего лета.

По словам эксперта, в сентябре дожди будут резко сменяться солнечной погодой, холодные дни — относительно тёплыми. В целом первый осенний месяц будет холоднее августа.