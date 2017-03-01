Синоптики обещают жителям европейской части России самый тёплый март за 10 лет
Фото Александра Подгорчука
В европейской части России ожидается самый тёплый март за последние 10 лет. Об этом пишет ТАСС
, ссылаясь на прогноз Росгидромета, который озвучил начальник ситуационного центра Юрий Варакин.
По его словам, резкое потепление уже ощутили жители Центральной России и Северо-Запада страны.
"В то же время осадков меньше нормы выпало в Калининградской области, поэтому там мы не ждём никакого половодья", — добавил Варакин.
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