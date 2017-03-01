Синоптики обещают жителям европейской части России самый тёплый март за 10 лет

В европейской части России ожидается самый тёплый март за последние 10 лет. Об этом пишет ТАСС , ссылаясь на прогноз Росгидромета, который озвучил начальник ситуационного центра Юрий Варакин.



По его словам, резкое потепление уже ощутили жители Центральной России и Северо-Запада страны.



"В то же время осадков меньше нормы выпало в Калининградской области, поэтому там мы не ждём никакого половодья", — добавил Варакин.