В Светлом осушат и реконструируют затопленные детские площадки

В Светлом будут осушены и реконструированы все детские площадки, которые подтапливаются во время дождей. Об этом заявил глава администрации Светловского городского округа Александр Блинов в ходе совместного с губернатором области Антоном Алихановым осмотра отремонтированных в текущем году дворов.

Блинов отреагировал на жалобу одной из горожанок на то, что возле их дома детская площадка постоянно в воде. Он сообщил, что властям об этой ситуации известно. С 2018 года в городе будет реализовываться новая муниципальная программа, в которой предусмотрена реновация всех детских площадок.

Чиновник пообещал, что на дворовых участках для детского досуга будет положено безопасное резиновое покрытие, все площадки будут подняты насыпью. Кроме того, на них появится новое оборудование.