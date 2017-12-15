В Советске заработал новый цветомузыкальный фонтан (видео)

В Советске заработал новый цветомузыкальный фонтан, который был открыт в пятницу, 15 декабря. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации Советского городского округа Николай Воищев.

Фонтанный комплекс вблизи входа в городской парк сооружён на деньги, полученные округом из бюджетов сразу нескольких уровней – местного, областного и федерального, уточнил Воищев. Финансирование проекта осуществлялось в рамках программы "Формирование современной городской среды". Всего на строительство потрачено более девяти миллионов рублей.

"По проекту фонтанный комплекс дополнят лавочки, которые установят по периметру и мусорные урны, а весной будут проведены работы по озеленению территории", - написал Николай Воищев в соцсети.