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Главная Новости Городская среда

В Советске заработал новый цветомузыкальный фонтан (видео)

20:07
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В Советске заработал новый цветомузыкальный фонтан, который был открыт в пятницу, 15 декабря. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации Советского городского округа Николай Воищев.
 
Фонтанный комплекс вблизи входа в городской парк сооружён на деньги, полученные округом из бюджетов сразу нескольких уровней – местного, областного и федерального, уточнил Воищев.  Финансирование проекта осуществлялось в рамках программы "Формирование современной городской среды". Всего на строительство потрачено более девяти миллионов рублей.
 
"По проекту фонтанный комплекс дополнят лавочки, которые установят по периметру и мусорные урны, а весной будут проведены работы по озеленению территории", - написал Николай Воищев в соцсети.
 

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