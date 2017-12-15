Губернатор Калининградской области рассказал, как относится к критике со стороны блогера Варламова

Глава региона Антон Алиханов заявил, что не видит в критике области со стороны известного блогера Ильи Варламова ничего обидного. Об этом губернатор сказал в ходе рабочего выезда в Светловский городской округ в пятницу, 15 декабря.



По словам Алиханова, критика его не обескураживает и не злит. "Единственное — когда Илья Варламов в Гвардейске делал какие-то съёмки, ещё не была сдана вся эта площадка. Но когда мы по следам его заметок выезжали в Гвардейск и обсуждали с администрацией — что-то они и не собирались устранять. То есть какие-то вещи должны были устранены в ходе работ, а какие-то они так и собирались оставить. И мы, в том числе и благодаря его постам, обратили на это внимание и с администрацией договорились, что они сделают более удобные решения для граждан", — объяснил губернатор.