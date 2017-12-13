Главный архитектор Калининграда раскритиковал плитку на городских тротуарах

Главный архитектор Калининграда Вячеслав Генне раскритиковал плитку на городских тротуарах. Об этом он рассказал в среду, 13 декабря, в ходе конференции по разработке событийно-культурной программы центральной части города.

"Я вообще сторонник асфальта. Плитку не нужно укладывать, так как потом всё это превращается в придомовую территорию. У плитки эстетика двора, дачи, неважно, "катушка" это или керамика", — отметил Генне.