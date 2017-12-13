У Деревянного моста образовались пробки из-за установки опор трамвайной контактной сети

В среду, 13 декабря, в районе Деревянного моста в Калининграде образовались пробки из-за установки опор контактной сети для трамваев. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru с места событий.



На самом мосту работает манипулятор, который заблокировал одну из полос для движения транспорта. В результате с двух сторон моста (на Московском проспекте и на ул. Октябрьской) образовались пробки. Очерёдность проезда регулируют представители подрядчика.



Новые опоры стилизованы под старину и отливались по сохранившимся фотографиям и архивным данным.