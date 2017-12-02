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Ни проехать, ни пройти: на улице Сеченова в посёлке Космодемьянского второй месяц стоит вода

16:38
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Жители улицы Сеченова в посёлке имени Александра Космодемьянского уже второй месяц не могут добиться, чтобы рядом с их домами ликвидировали подтопление. Об этом в редакцию Клопс.Ru сообщил Василий Тришкин, проживающий в одном из домов на затопленной улице.
 
Улица Сеченова тонет сразу с двух концов, рассказал горожанин. И если с одной стороны ещё как-то можно пробраться к своим домам, то с другой даже внедорожнику воды по самые пороги будет, утверждает он. Эта ситуация никак не разрешится в течение двух месяцев.
 
 
 
Улица Сеченова, пос. А. Космодемьянского. Фото: очевидец
 
Как рассказал Тришкин, о своей проблеме жители написали в мэрию Калининграда.
 
"После этого приехала специальная машина, вроде из водоканала. Откачивали воду, но бесполезно всё. Ливнёвка забита, её нужно пробивать", — говорит Василий.
 
По словам Тришкина, обращались они за помощью к депутату облдумы Андрею Кудрявцеву через его помощника, и даже звонили в СМИ.
 
"Приехал корреспондент из какой-то газеты, пофотографировал и уехал. И вот уже сколько дней тишина, вода как стояла, так и стоит, никому нет дела", — рассказал Тришкин.
 
 
Улица Сеченова, пос. А. Космодемьянского. Фото: очевидец
 
Директор муниципального предприятия "Городское дорожное строительство" Владимир Свинцов, к которому Клопс.Ru обратился за комментарием, подтвердил, что отвечает за улично-дорожную сеть в посёлке А. Космодемьянского. И посетовал, что люди жалуются куда угодно, только не туда, где должны заниматься решением конкретной проблемы.
 
"Я с этой ситуацией не знаком, мне никто не сообщал, что там такая проблема. К нам они не звонили и не писали. Люди даже президенту готовы про эти лужи рассказать, вместо того, чтобы обратиться по адресу. То есть к тем, кто занимается решением этих проблем", — сказал Свинцов.
 
Директор "ГДС" напомнил, что в этом году подтопления наблюдаются практически везде. Предприятие прилагает максимум усилий, чтобы своевременно ликвидировать их. Но для этого нужна информация о том, где и какая улица до сих пор страдает от переизбытка влаги. 
 
Осенью на Калининградскую область обрушились затяжные ливни. В результате вышла из строя ливнёвка, городские улицы были затоплены. 
 

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