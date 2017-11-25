В ЦГКБ после капитального ремонта открылось отделение лучевой диагностики

В калининградской Центральной городской клинической больнице после капитального ремонта открылось отделение лучевой диагностики. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В обновлённом отделении ЦГКБ заменили практически всё, рассказал главный врач больницы Сергей Куликов. Водопровод и канализация, обогревающие и вентиляционные системы, электропроводка и даже пожарная сигнализация – всё новенькое, подчеркнул он.

Помещения отделения, от пола до потолка отремонтированные с помощью новейших технологий, полностью преобразились. Плановый капремонт затронул и дизельную электростанцию. Бесперебойное энергоснабжение больницы обеспечено даже на случай блэкаута, рассказал Куликов.

Губернатор Антон Алиханов, посетивший в субботу ЦГКБ с рабочим визитом, остался удовлетворён увиденным.

"Мы видим, что благодаря выполненным ремонтным работам персонал будет принимать пациентов в условиях повышенной комфортности, есть даже система кондиционирования", - отметил глава региона.

Алиханов сообщил также, что в бюджете здравоохранения на 2018 год денег заложено на восемь процентов больше, чем в текущем году.