Калининградцы выбирают "Дерево любви": лидируют проекты из Нарвы и Роттердама (фото)

В Калининграде выбирают проект "Дерева любви", на котором по сложившейся традиции новобрачные будут вешать замочки, символизирующие крепость семейных уз. На сегодняшний день большинство горожан отдали предпочтение конструкциям из Нарвы и Роттердама в качестве образцов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Больше всего голосов набрало "Дерево любви", установленное в Нарве. Такое хотели бы видеть в Калининграде 26% участников голосования. Столько же респондентов высказались за роттердамский проект.

"Дерево любви" в Нарве

"Дерево любви" в Роттердаме

На втором месте в качестве образца для калининградского Дерева любви – конструкция в Санкт-Петербурге, на третьем – вариант из Одессы.

"Дерево любви" в Санкт-Петербурге

"Дерево любви" в Одессе