Горадминистрация: за упавшее во дворе дерево отвечает управляющая компания

За деревья, растущие во дворах многоквартирных домов, должны отвечать управляющие компании. Об этом во вторник, 7 ноября, в эфире радио "Комсомольская правда – Калининград" заявил и.о. заместителя главы комитета городского хозяйства Юрий Кондратьев.

"Если дерево растет на территории, которая отведена под многоквартирный дом, то есть сформирована и поставлена на кадастровый учет, то оно – не что иное, как общая долевая собственность всех собственников помещений. Дальше уже надо смотреть, каким способом управляется тот или иной дом. Если есть управляющая компания, то за безопасность существования на этой территории несет ответственность именно она", — рассказал слушателям программы "С добрым утром, Ярошук!" чиновник.

По словам Кондратьева, в горадминистрации, по заявлению жильцов, могут только зафиксировать плохое состояние дерева и направить составленный акт в УК, чтобы та приняла меры по обеспечению безопасности.

Даже не смотря на то, что фактически жильцы дома являются собственниками зелёных насаждений у себя во дворе, они не могут самовольно спилить здоровое дерево. Регулирует в данном случае правовые отношения региональный закон о защите зелёных насаждений.

"Есть с ним (законом – Прим. Ред.) некоторые странности. Там описаны случаи, когда можно срубить дерево без разрешительного документа - предписания главного инспектора ГИБДД Калининградской области или заключения главного санитарного врача по поводу затенения. Здесь возникла коллизия: Роспотребнадзор говорит, что сейчас таких заключений не даёт. Вот и боремся. Даже специально запрос в министерство направили, чтобы разъяснили нам", — рассказал Кондратьев.

Оказалось, что с проблемой затенения (это когда дерево мешает освещению окна квартиры) калининградцы в горадминистрацию обращаются довольно часто.

"Как правило, проблема затенения решается посредством омолаживающей или формовочной обрезки. Иногда не всех устраивает это", — уточнил Кондратьев.

Чиновник подчеркнул, что если дерево растёт на территории частного дома, то разрешительного документа на его вырубку не требуется.