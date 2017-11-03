Ярошук пообещал до 2021 года отремонтировать около 700 тротуаров на калининградских улицах

В Калининграде до 2021 года будут отремонтированы почти 700 тротуаров. Об этом в пятницу, 3 ноября, журналистам сообщил глава города Александр Ярошук.

По словам чиновника, в преддверии проведения матчей чемпионата мира по футболу, в Калининграде запланирован масштабный ремонт тех тротуаров, которые проходят вдоль протокольных маршрутов.

"У нас под 700 улиц, где плохие тротуары. В рамках программы благоустройства и при софинансировании из разных бюджетов, надеюсь, что за три предстоящих года мы их отремонтируем. Пока приоритет — ремонт вдоль протокольных маршрутов, а дальше пойдем по той дорожной карте, которую согласовали с жителями", — отметил Ярошук.