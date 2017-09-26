В ночь на среду Светловский городской округ на несколько часов останется без света

Подача электроэнергии в Светловский городской округ в ночь с 26 на 27 сентября будет временно прекращена. Ограничение коснётся потребителей на всей территории. Об этом сообщает пресс-служба АО "Янтарьэнерго".

Света не будет всего несколько часов с полуночи до половины пятого утра. Отключение связано с модернизацией оборудования, уточняет ведомство. В частности, запланирована реконструкция силового трансформатора на подстанции 110 киловольт щ-52 "Светлый". На втором трансформаторе на этой же подстанции также ведутся работы.

Сотрудники филиала "Западных электрических сетей" пообещали провести ремонтные работы в сжатые сроки. Задать вопросы об отключении и восстановлении подачи электричества жители Калининградской области могут круглосуточно по телефону горячей линии АО "Янтарьэнерго" 8-800-775-57-48. Звонок бесплатный.