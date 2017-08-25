Сквер и башня Врангеля: в Берлине разработали проекты благоустройства Калининграда

Берлинские архитекторы приняли участие в разработке проектов благоустройства четырёх калининградских общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба Агентства ипотечного жилищного кредитования.

Речь идёт о северной части набережной Нижнего озера, территории возле башни Врангеля, ул. Озёрный Проезд и сквере на ул. Шевченко. Концепцию их развития разработало КБ "Стрелка" совместно с берлинским бюро TOPOTEK1 и калининградским архитектором Антоном Сагалем. Эти общественные пространства хотят благоустроить в 2018–2022 годах.