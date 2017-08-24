В центре Калининграда решили вырубить столетние деревья для обустройства тротуара (фото)

На ул. Ермака в Калининграде ради строительства нового тротуара вырубят два дерева, возраст который составляет более ста лет. Об этом во время рабочего выезда журналистам сообщил председатель городского совета депутатов Андрей Кропоткин.



По словам депутата, из-за вросших в тротуар деревьев люди вынуждены выходить на проезжую часть, подвергая себя опасности.



"По этому тротуару не ходили десятилетиями. Он уже зарос. Хотя тут много госучреждений, он востребован, интенсивность движения большая. Люди идут, упираются в дерево и выходят на проезжую часть", — пояснил Кропоткин.



Плитку на ул. Ермака будут укладывать серого цвета. Разноцветную не стали укладывать, по словам Кропоткина, из-за того, что на соседней ул. Комсомольской покрытие той же цветовой гаммы.