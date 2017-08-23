Калининградской программе формирования городской среды втрое сократят финансирование
Программе формирования городской среды в Калининградской области на 2018–2022 годы сократят финансирование. Это следует из документа, опубликованного на сайте регионального правительства
.
Новый проект программы предполагает, что на благоустройство области потратят 4 млрд 347 млн рублей. В предыдущем документе фигурировала цифра в 13 млрд рублей. Это в 2,99 раза меньше, чем новая сумма, которую планируют потратить.
Ранее на сайте правительства Калининградской области опубликовали проект постановления
о реализации госпрограммы по формированию современной городской среды. В проекте приводились данные, согласно которым в 2017 году в Калининградской области благоустроены менее 8% дворов.