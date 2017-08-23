В Зеленоградске установят велопарковки со скамейками (эскиз)

В Зеленоградске намерены установить новые велопарковки в трёх разных вариантах. Об этом сообщается на сайте администрации Зеленоградского городского округа.

Эскизы разработали в управлении архитектуры и градостроительства. Парковки будут выполнены из металла, дерева и композитного материала. На них нанесут надпись "Зеленоградск". В оформлении используют цвета туристического бренда города.

Всего разработали три варианта велопарковок. Первый предназначен для парковых территорий и больших пространств и имеет возможность крепления велосипедного замка за раму велосипеда.

Второй вариант — это стоянка для города. Она более компактна и имеет возможность парковки велосипеда задним колесом.

Третий вариант — пейзажная велопарковка. Она совмещена со скамейкой для отдыха.