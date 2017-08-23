В Светлогорске установили ещё одну скульптуру из искусственной травы (фото)

В Светлогорске появилась ещё одна топиарная, то есть сделанная из травы, скульптура. Об этом сообщается на странице издания "Вестник Светлогорска" в Facebook



Скульптуру "Футболист" установили на пересечении Калининградского проспекта и улицы Балтийской, рядом с Тихим озером. Сейчас на этом месте строят тренировочную площадку к ЧМ-2018.



До этого в городе была установлена топиарная скульптура "Рояль" — её можно увидеть возле Театра эстрады. В скором времени появятся другие подобные сооружения: "Велосипед", "Музыканты" и "Кинолента". Скульптуры появляются в Светлогорске в рамках проекта муниципалитета по созданию нового туристического маршрута в городской среде, связанного с малыми архитектурными формами. На проект выделено больше миллиона рублей.



