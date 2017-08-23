Жителям Зеленоградска предложили выбрать вариант благоустройства привокзальной площади
Жителей Зеленоградска попросили предложить варианты благоустройства территории привокзальной площади. Об этом сообщается на сайте администрации Зеленоградского городского округа.
Речь идёт о территории в районе привокзальной площади и гимназии "Вектор". Ранее там снесли незаконно установленное ограждение. Жителей Зеленоградска попросили отправлять предложения, пожелания и эскизы в администрацию. Письма принимаются по адресу pozdnyakov@admzelenogradsk.ru
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