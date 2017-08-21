На променаде в Зеленоградске установили ограничители въезда

В Зеленоградске на променаде и на Курортном проспекте установили ограничители въезда. Об этом сообщается на сайте администрации Зеленоградского городского округа.

Ограничители с вертикальным выдвижением установлены для предотвращения въезда транспорта в места массовых скоплений людей. Они появились на пешеходных зонах на 2-м Приморском переулке, Курортном проспекте в районе дома №9 и в районе перекрёстка ул. Тургенева и ул. Ленина, на ул. Горького, ул. Пушкина, ул. Володарского (подъём на променад в районе гостиницы "Принцесса Элиза" и выезд на площадь Роза Ветров). Ограничители приведены в противотаранное положение.

"Для повышения антитеррористической безопасности болларды установлены в противотаранном исполнении, управление вертикальным выдвижением будет осуществляться единой дежурной диспетчерской службой Зеленоградского городского округа исключительно в случаях оперативных мероприятий для проезда спецтехники", — говорится в сообщении администрации.