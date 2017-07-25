Калининградский сквер получит имя генерал-губернатора Малороссии

В Калининграде появится сквер, названный именем полководца и генерал-губернатора Малороссии Петра Румянцева. Как сообщает "Комсомольская правда – Калининград"
, такое решение приняли на заседании топонимической комиссии.
Речь идёт о сквере в районе ул. Житомирской и Ленинского проспекта. Назвать его в честь исторического деятеля решили по просьбе российского военно-мемориального сообщества, которые хотели видеть фамилию Румянцева в Калининграде.
"Рассматривались несколько вариантов. Ориентир был сделан на центральную часть Калининграда. Были предложения назвать именем Петра Румянцева улицу. Но, для того, чтобы не доставлять неудобства калининградцам, мы, когда проводили совещание у главы города, нашли оптимальное решение – есть сквер, он безымянный. И решили присвоить имя Петра Румянцева именно этой территории", – рассказал председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.
В сквере появится монумент, посвящённый Румянцеву. По словам Крупина, туда могут включить цитаты и описание его заслуг. Также рассматривается возможность установки бюста.
Пётр Румянцев (1725 – 1796) участвовал в Семилетней войне и командовал российскими войсками в войнах с Турцией. После окончания Русско-Турецкой войны он стал наместником в Малороссии.
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